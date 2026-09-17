Bengkulu Utara bölgesindeki Pasar Ketahun köyünde ortaya çıkan çukur, Bengkulu ile Batı Sumatra’yı birbirine bağlayan ana yolun hemen yanında bulunuyor. Özellikle denizin yükseldiği ve dalgaların güçlendiği dönemlerde çukurun içindeki suyun hareketlendiği ve yüzeye doğru fışkırdığı görüldü.

ÇUKURUN ALTINDAN DENİZE UZANAN BAĞLANTI ÇIKTI

Yetkililer bölgede yaptıkları incelemede olayın kaynağını belirledi. Çukurun altında deniz ile kara arasında bağlantı oluşturan küçük bir doğal mağara bulunduğu ve deniz suyunun bu boşluk üzerinden karanın altına ulaştığı tespit edildi.

Deniz sakin olduğunda çok fazla hareket görülmezken, gelgit sırasında su seviyesi yükseldiğinde ve büyük dalgalar kıyıya ulaştığında mağaranın içine giren su basınçla kara tarafındaki açıklığa yöneliyor. Böylece kıyıdan onlarca metre içeride olmasına rağmen çukurdan tuzlu su çıkmaya başlıyor.

YOLUN ALTINDAKİ TOPRAĞI AŞINDIRMAYA BAŞLADI

Olayın yalnızca sıra dışı bir görüntüden ibaret olmadığı da incelemeler sırasında ortaya çıktı. Denizden gelen suyun yer altındaki boşlukta sürekli hareket etmesi, üst bölümdeki toprak ve yol yapısını aşındırmaya başladı. Yetkililer özellikle yüksek dalgalar sırasında aşınmanın arttığını belirledi.

Ana yolun zarar görmesini önlemek için çukurun bulunduğu bölgeye taş ve dolgu malzemesi yerleştirildi. Yapılan çalışmayla deniz suyunun kara tarafına ulaşmasının ve zemini aşındırmaya devam etmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, bölgenin durumunun takip edilmeye devam edeceği belirtildi.