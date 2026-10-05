ABD'nin Houston kentinde 1974 yılında dikkat çeken bir yol yapım deneyi gerçekleştirildi. Evsel atıkların yakılmasıyla elde edilen kül, asfalt karışımında geleneksel agreganın yerine kullanıldı.

ÜÇ YIL SONRA İNCELENDİ

Kül kullanılan yol bölümü, üç yıl sonra geleneksel asfaltla karşılaştırıldı. Yapılan incelemede deney alanının görünüm ve performans açısından normal asfalt kaplamaya oldukça yakın olduğu görüldü.

Karışımın yüzde 89'unu uçucu kül, yüzde 9'unu asfalt ve yüzde 2'sini kireç oluşturuyordu. Çalışma, atık yakma sonucu ortaya çıkan külün yol yapımında değerlendirilebileceğini gösteren erken dönem uygulamalardan biri oldu.

KULLANMADAN ÖNCE TEST GEREKİYOR

Uzmanlar, yakma külünün tuz ve eser metaller içerebilmesi nedeniyle inşaatta kullanılmadan önce işlenmesi ve test edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.