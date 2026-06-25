Can alan kaza, saat 18.00 sıralarında Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Demet Yıldız'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Yıldız, metrelerce savrulurken, kamyonet sürücüsü bölgeden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Demet Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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