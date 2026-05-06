Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda T4 Tramvay hattı Bosna Çukurçeşme ile Sağmalcılar istasyonları arasında meydana geldi. İddiaya göre, 34 KJS 519 plakalı motosikletin sürücüsü tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek istedi. Bu sırada Topkapı istikametine giden seyir halindeki tramvay, motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli, tramvayın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, tramvayın altında sıkışan motosiklet sürücüsünü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. KAZA ANI KAMERADA Dün meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsünün tramvay yoluna girdiği ve tramvayın çarptığı anlar yer aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.