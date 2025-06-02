Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki S.Y.'ye, S.A. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde yaşlı adamın birkaç kez karşıya gitmeyi denediği fakat tereddüt ettiği görüldü. Yolda seyir halindeki araçların da yayaya yol vermemesi dikkat çekti.