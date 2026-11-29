Şanlıurfa’da sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye TIR çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerindeki Yardımcı Mahallesi mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Tahir Öncel (35) ve Yasin Ö.’ye (35), H.E. yönetimindeki 09 AEN 916 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan iki yayayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

BİR YAYA OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine kaza mahalline kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde, Tahir Öncel’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Yasin Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan Yasin Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Tahir Öncel’in cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan TIR sürücüsü H.E. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.