Geçtiğimiz yıl NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel’e giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kırmızı halı ve üst düzey protokolle karşılanmıştı. Ancak bu yılki görüntü oldukça farklıydı. Aynı havaalanında Yaşar Güler’i karşılarken bu kez ne kırmızı halı serildi ne de üst düzey yetkililer hazır bulundu. Askeri karşılama alt düzeyde kaldı.

NATO’DA SAVUNMA MESAJI

Güler, Brüksel’de gündemi de değerlendirdi. AB’nin 150 milyar Euro’luk SAFE savunma fonuna ilişkin Güler, AB ile “geleceğin güvenliğini birlikte inşa etmek için” iş birliğini kuvvetlendirmeyi istediklerini belirtti. Bakan Yaşar Güler, “Türkiye’nin, Suriye’deki askerlerini geri çekme planı yok” ifadesini kullandı ve İsrail’i ‘barışı baltalamakla suçladı.