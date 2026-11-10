Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul'daki evinden alınan Verdioğlu Şık'ın, "siyasal veya askeri casusluk" suçlamasıyla ifadesinin alınacağı öğrenildi. Gelişmenin ardından TİP'ten açıklama gelirken, Yonca Verdioğlu Şık'ın kim olduğu ve hangi gerekçeyle gözaltına alındığı merak konusu oldu.

YONCA VERDİOĞLU ŞIK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Polis ekipleri, Yonca Verdioğlu Şık'ın İstanbul'daki evine giderek hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğünü bildirdi. Evinden alınan Verdioğlu Şık, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Yonca Verdioğlu Şık'a yöneltilen suçlamanın "siyasal veya askeri casusluk" olduğu belirtildi. Şık'ın ifadesinin savcılık tarafından alınacağı bildirildi.

Gözaltı kararının ardından açıklama yapan Türkiye İşçi Partisi (TİP), sürecin Ahmet Şık'ın fon soruşturmasına ilişkin çalışmaları ve ailesine yönelik tehditlerle bağlantılı olduğunu savundu. Parti, gelişmeye tepki olarak Çağlayan Adliyesi'nde adalet nöbeti başlatacaklarını duyurdu.

YONCA VERDİOĞLU ŞIK KİMDİR?

Yonca Verdioğlu Şık, TİP İstanbul Milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık'ın eşidir. Son dönemde Ahmet Şık'ın yürüttüğü çalışmalar ve ailesine yönelik iddiaların ardından gündeme gelen Verdioğlu Şık, hakkında yürütülen soruşturma ve gözaltı kararıyla kamuoyunun dikkatini çekti.

AHMET ŞIK KİMDİR?

Ahmet Şık, 1970 yılında Adana'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Şık, gazetecilik kariyerine 1990 yılında başladı.

Meslek hayatının ilk yıllarında Milliyet gazetesinde görev yapan Ahmet Şık; Cumhuriyet, Evrensel, Yeni Yüzyıl, BirGün ve Radikal gazetelerinde muhabir ve foto muhabiri olarak çalıştı. Gazetecilik faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası alanda çeşitli ödüllere layık görülen Şık'ın yayımlanmış sekiz kitabı bulunuyor.

2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) İstanbul milletvekili seçilen Ahmet Şık, 2020 yılında partisinden ayrıldı. 2021 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Şık, 28. Dönem'de de İstanbul Milletvekili olarak Meclis'teki görevini sürdürüyor. Şık, aynı zamanda TİP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.