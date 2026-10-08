BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 2’nin üzerinde gerilerken, Hedef Holding hissesi yüzde 9.98, İnfo Yatırım hissesi ise yüzde 9.57 yükselerek tavan yaptı. Sermaye piyasalarında haftalardır süren soruşturmanın odağındaki şirketlerden Hedef Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp 16 Eylül’de gözaltına alınmış, 22 Eylül’de tutuklandığı açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında Hedef Holding ve İnfo Yatırım ile bağlantılı dört şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirilmişti.

5 GÜNDE YÜZDE 46 PRİM

Hedef Holding’in hissesi ise son günlerde dikkat çeken bir yükseliş sergiledi. 1 Ekim’de 7.77 liradan kapanan hisse, takip eden günlerde artmaya başlarken, dün ise 11.35 liraya yükselerek yüzde 9.98 değer kazandı. Hisse 5 işlem gününde yaklaşık yüzde 46 prim yaptı.

Hedef Holding’deki hareket İnfo Yatırım tarafında da görüldü. Her iki hissenin de piyasanın genel yönünden ayrışarak sert yükselmesi dikkat çekti. BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2.03 düşüşle 12.122 puan seviyesinde kapattı.

Daha önce yöneticileri tutuklanan Hedef Holding ve İnfo Yatırım hisselerinde, Borsa’nın genel eğiliminin tersine yaşanan bu sert yükseliş SPK’nın piyasa gözetimine takılacak mı, merak ediliyor.