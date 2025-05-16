Beşiktaş kulübü, bedelli sermaye artırımı sonucunda 1 milyar 433 milyon TL gelir elde edildiğini açıkladı. Bu paranın 1.2 milyar TL’si ile Bankalar Birliği’ne olan 4 milyar TL borcun bir kısmı kapatıldı. Sermaye artırımı, konsorsiyumdan çıkmaya yetmedi. Ama Başkan Serdal Adalı, pes etmedi. Beşiktaş’ın rahatlaması ve bankalara olan borçlarını ödemesi için ciddi bir mesai harcıyor.

BİR AY İÇİNDE AÇIKLANIR

Adalı'nın şu anda en büyük önceliği de Bankalar Birliği’nden çıkmak. Beşiktaş Başkanı, perşembe günü Ankara’da üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi. Kritik bürokratik görüşmelerle birlikte Dikilitaş’taki Emlak Konut ve Kemerburgaz projesi için artık resmi adımlar atılıyor. Adalı’nın 1 ay içerisinde bu projelerden elde edilecek net geliri açıklaması bekleniyor.

EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Başkan Serdal Adalı, sermaye artırımından gelen para sonrası gayrimenkul projesinden elde edilecek gelirle Bankalar Birliği borcunu tamamen kapatacak. Başkan Serdal Adalı, böylece siyah-beyazlı kulübü üzerindeki faiz yükünden kurtaracak ve Beşiktaş, ekonomik açıdan aydınlık sabahlara uyanacak. Kartal, tamamen ekonomik bağımsızlığa kavuşacak.