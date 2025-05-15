Yönetmen Ali Özgentürk'ün kardeşi Yönetmen ve Gazeteci Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ali Özgentürk'ün hayatını kaybettiğini duyurdu:
Özgentürk paylaşımında şunları kaydetti:
"Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik..
Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı..
Simay ve Dünya'nın babasıydı..
Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi..
Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata "sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un.
Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi...
Çok üzgünüm.."
Abimi, sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Çok üzgünüm., pic.twitter.com/m9RYqFcFbr— Nebil Özgentürk (@nebilozgenturk) May 15, 2025