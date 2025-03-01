Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli projelere imza atan yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında hayata veda etti.

Özellikle 90'lı yılların popüler yapımlarından 'Aynalı Tahir' ile tanınan Baytimur'un vefat haberini 'Siyah Kalp' dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu duyurdu.

Saraçoğlu, "Sevgili Erhan Baytimur'u kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak 90'lı yılların sevilen projelerinden 'Aynalı Tahir'e imza atmıştı. Hem patronum hem de yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki iyiler hep erken gidiyor…"sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Erhan Baytimur pazar günü son yolculuğuna uğurlanacak.

Yumuşak doku kanserine yakalanan Baytimur'un son dönemde geçirdiği enfeksiyonu yenemediği ve yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

2018'de boşandığı senarist Ayça Baytimur'la 11 yıl süren evliliğinden Alya adında bir kızı var.

ERHAN BAYTİMUR KİMDİR?

1970 yılında Malatya'da dünyaya gelen Erhan Baytimur, Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nden mezun oldu.

1998-2001 yılları arasında 158 bölüm süren 'Aynalı Tahir' dizisini yöneten Baytimur, Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı 'İpsiz Recep', 'Aşkına Eşkıya', 'El Gib' ve 'Deli Divane' gibi yapımlara da imza attı.

Sinema alanında ise 2017'de 'Bordo Bereliler Suriye', 2018'de 'Bordo Bereliler 2: Afrin' ve 2019'da 'Çat Kapı Aşk' filmlerinin yönetmenliğini üstlendi.