Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay’ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığının koordinasyonunda 22 Temmuz’da adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Bulunan maddeler incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen iki kardeşten kan ve saç örnekleri alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kardeşlerden Ezel Akay, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Müzisyen Eren Kazım Akay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. TEST SONUÇLARI POZİTİF ÇIKTI Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Ezel Akay ile Eren Kazım Akay’ın uyuşturucu testlerinin pozitif sonuçlandığı belirtildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

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