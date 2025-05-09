Flu TV Sahibi Yönetmen İlker Canikligil, Ekrem İmamoğlu protestoları sırasında bir YouTube videosu yayımlamış "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" ifadelerini kullanmıştı.

Canikligil'in, programdaki bu sözlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamalarından soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda gözaltına alınan Canikligil, 26 Mart’ta tutuklanmıştı.

2 GÜN ÖNCE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yönetmen İlker Canikligil, iki gün önce yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye edildi.

'KUYRUĞUMU KAPTIRDIM, SİYASET KONUŞMAYACAĞIM'

Tahliyesinin ardından bugün Flu TV canlı yayınına çıkan Canikligil, artık politikayla ilgili içerikler yayınlamayacaklarını söyledi.

'Kuyruğumu kaptırdım' diyen yönetmen, "Şöyle saçma bir fikrim var. Mustafa da beğendi niyeyse... Açık konuşuyoruz şu anda. Kuyruğumuzu kaptırdığımız için, özellikle ben... Flu TV olarak politik içeriklerimize son verme kararı aldık. İç politikayla ilgili hiçbir şey konuşmayacağız bundan sonra. Güncel politikadan çıkıyoruz. Sadece entelektüel kanal olma şeyimize geri çekiliyoruz konumumuza" şeklinde konuştu.