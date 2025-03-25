İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Canikligil'in YouTube kanalında yaptığı konuşmalara dikkat çekerek, "alt sınıf" olarak tanımladığı kesime yönelik ifadeleri ve Star Wars filmindeki 'Order 66' sahnesine atıfta bulunmasını eleştirdi.
Flu TV adlı YouTube kanalında yayın yapan Canikligil, bir taksi yolculuğuna dair anısını anlatırken taksi şoförüne yönelik ifadeleri ve ardından AKP seçmenlerini hedef aldığı iddia edilen sözleriyle tepki çekti...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Canikligil’in açıklamalarıyla ilgili olarak resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu.