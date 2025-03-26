İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı Star Wars filmindeki 'Order 66' sahnesine atıfta bulunan ve X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan yönetmen İlker Canikligil, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan İlker Canikligil, daha sonra tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Canikligil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.