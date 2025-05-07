İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Youtube üzerinden 'alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı Star Wars filmindeki 'Order 66' sahnesine atıfta bulunan ve X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" sözlerinin ardından 26 Mart'ta tutuklanan yönetmen İlker Canikligil hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

"Suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan İlker Canikligil hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartıyla tahliye kararı verildi.