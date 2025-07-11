Binali Yıldırım kabinesinde Başbakan Yardımcısı olan AKP’li Veysi Kaynak, halen Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev yapıyor. ‘Kuvva Gıda’ adlı şirketin de sahibi olan Kaynak, yöneticisi olduğu Ziraat Bankası’ndan kendi şirketi için 265 milyon lira kredi, devletten de 840 milyon lira teşvik aldı.

Şirket yönetiminde Kaynak’ın eşi Şule Kaynak da bulunuyor. Kaynak’ın Kuvva Gıda’daki ortağı da MADO dondurmanın sahibi ve Kahramanmaraş depreminde 35 kişinin can verdiği Manolya Sitesinin yıkılmasından sorumlu tutulan Mehmet Sait Kanbur çıktı.

“Yetersiz inşaat malzemesi kullanıp, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet’’ suçundan 22.5 yıl hapis istemiyle yargılanan Kanbur, geçen ay Kahramanmaraş’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e dondurma ikram etmişti.

Veysi Kaynak

ÇİFTÇİYE DEĞİL AKP’LİYE

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ile CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Kaynak ve ortağının kullandığı krediyi TBMM gündemine getirdi. Özdağ ‘’Çiftçiye destek olması gereken Ziraat Bankası, AKP’li siyasetçilere çalışıyor. Banka’nın Yönetim Kurulu Başkanvekili Veysi Kaynak kendisine ait şirkete milyonlarca lira kredi vermiş’’ dedi ve şunları söyledi:

“Halen borcu 161 milyon lira ve devletten 840 milyon lira da teşvik almış. Hem kamu bankasında üst düzey görevde, hem de o kamu bankasından destek alıp, şirketini büyütüyor. Ziraat Bankası’nın işi siyasilere imkan sağlamak değil, Türk çiftçisine yardımcı olmak, tarıma katkı sağlamak. Ama kamu bankaları eski bakana, medya patronuna, organize suç örgütü liderine kredi veriyor.”

Bankalar Kanunu’na aykırı kredi kullanımı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da, “Kamu bankalarında üst düzey yöneticiler, ortak oldukları şirketlere Bankalar Kanunu’na aykırı olarak kredi kullandırıyor. Çiftçi ve esnaf yerine kendi yönetim kurulu üyelerine düşük faizli krediler veriyor. Veysi Kaynak da kendisine kredi kullandırmış. Ortağı Mehmet Sait Kanbur ise Kahramanmaraş’ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Manolya Sitesindeki yıkımdan sorumlu. Kimlere kredi verildi, detaylı biçimde araştırılması ve hatalı uygulamalarla ilgili hesap sorulması gerekiyor.”