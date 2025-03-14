MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin Pendik ilçe teşkilatının Kurtköy'de kurduğu ramazan çadırı ziyaret ederek partililerle birlikte iftar yaptı.

İftar programının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yönter, Pendik'in partisi için ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Yönter, yolda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisini aradığını belirterek "Sayın Genel Başkanımız, Pendikli vatandaşlarımıza, dava arkadaşlarımıza, sizlere çok ama çok sevgilerini iletti, muhabbetlerini, başarı dileklerini iletti" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı olarak Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ihyası ve inşası konusunda kararlıyız" diyen Yönter, şunları söyledi:

"Algı operasyonlarına yenilmeden, kurulmuş veya oynanan o oyun düzeneklerine aldırış etmeden, dosdoğru bir şekilde sıratı müstakim şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Terörsüz bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceği."

Yönter, Türk milletinin kenetlendiğini ve artık makus talihini yeneceğini ifade ederek "Türk milleti artık devasa bir musibetten kurtulacaktır. Bu musibet, terör musibetidir. Terör musibetini hayatımızdan tamamıyla kalıcı ve köklü olarak inşallah çıkarıyoruz. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.

Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceğini ifade eden Yönter, şöyle devam etti:

"Terör örgütü inanıyoruz ki çok kısa zaman içerisinde kongresini toplayıp kendisini feshedecektir, bunu bekliyoruz. Kürt, Türk kardeştir, Alevi, Sünni kardeştir. Araya kim giriyorsa emperyalistlerin ücretsiz, provokatör ve casuslarıdır. Terörden nemalanan, bölücülükten geçinen bir kısım odaklar, Türkiye'nin muhteşem kalkışına, devin uyanışına, bu birlik beraberlik ve kardeşlik ruhuna tahammül edemiyor."

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Yönter, bir basın mensubunun Bahçeli'nin sağlık durumunun nasıl olduğuyla ilgili sorusuna, "Allah'a binlerce kez şükürler olsun, Genel Başkanımız son derece iyi. İnanıyoruz ki olabilecek en kısa zamanda da çalışmalarına başlayacaktır. Hamdolsun, Allah'a binlerce şükürler olsun, hiçbir sorunumuz yok" yanıtını verdi.

İftar programının ardından sohbet ettiği vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Yönter, çocuklara elma şekeri dağıttı.