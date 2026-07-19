Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sabah saatlerinde feci bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı kırsal Evciler Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Asmin A. (12), evlerinin damında uyuduğu esnada nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir yorgun merminin karın bölgesine isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Durumu fark eden aile bireyleri vakit kaybetmeden yetkililere haber verdi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ VE HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine hızla acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından durumu kritik olan Asmin A., ileri tetkik ve tedavi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Olayın ardından jandarma ekipleri kırsal Evciler Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Güvenlik güçleri, küçük çocuğun ağır yaralanmasına yol açan yorgun merminin hangi silahtan ateşlendiğini ve silahı kullanan şüpheliyi tespit edip yakalamak amacıyla incelemelerini titizlikle sürdürüyor.