Bozdağ Film imzalı Yörük Kızı dizisinin hazırlıkları sürüyor. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturacağı yapımın oyuncu kadrosuna genç oyuncu Ecem Çalhan da katıldı. Son olarak Zeytin Çiçekleri dizisinde izleyici karşısına çıkan Çalhan, yeni projesi için anlaşmaya vardı.
YÖRÜK KIZI'NDA AVUKAT NERGİS OLACAK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül'ün kaleme aldığı, diğer adıyla Güneş'li Günler olarak da anılan dizide Ecem Çalhan, avukat Nergis karakterine hayat verecek.
Nergis'in hikâyesinde önemli bir kırılma noktası yaşanacak. Genç kadının hayatı, Ferhat karakteriyle tanışmasının ardından değişecek. Ferhat'ı ise Genco Özak canlandıracak.
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