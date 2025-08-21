Japon YouTuber Yoshi, 7 yıldır yaşadığı Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

"Oturma izni başvurum reddedildi" diyen Yoshi, şu ifadeleri kullandı:

-7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım. Aşk böyle bir şey sevsen de sevilmezsen olmuyor.

-Maddi manevi destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum ama hala aşığım. Yaşasın Türkiye.

-8 yıl üst üste oturma alsam, süresiz oturmaya başvuru yapabiliyorum. Onu alabilmek büyük hayalimdi. Şimdi bu sonuçla 7 yılım boşa gitti. Yeni oturumu alsam da yine 0'dan başlayacak. Yoksa başka bir yoldan burada kalmayı denebilirim, aşığım sonuçta