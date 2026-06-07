Dijital yayıncılık ve video platformu YouTube, reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve YouTube Music gibi hizmetleri içeren Premium abonelik ücretlerinde küresel bir fiyat güncellemesine gitti. Artan sunucu maliyetleri ve küresel enflasyon gerekçesiyle alınan bu karar, platformun son üç yıl içinde gerçekleştirdiği dördüncü büyük fiyat artışı olarak kayıtlara geçti. Şirket, bu artışların içerik üreticilerine daha iyi destek sağlamak ve yayın kalitesini artırmak adına kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

YENİ TARİFELER DÜNYADA YÜRÜRLÜKTE



Yeni fiyat güncellemesi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerindeki kullanıcıları doğrudan etkiledi. ABD pazarında daha önce 13,99 dolar olan standart bireysel abonelik ücreti 15,99 dolara yükseltilirken, aile paketinin fiyatı 22,99 dolardan 26,99 dolara çıktı. Avantajlı seçenek sunan yıllık bireysel planın fiyatı ise 139,99 dolardan 159,99 dolara yükseldi. Fiyat artışları bireysel ve aile planlarının yanı sıra Premium Lite paketinde de uygulandı. Yeni tarifeler yeni aboneler için hemen geçerli olurken, mevcut üyelerin faturalarına kademeli olarak yansıtılacak.

TEST EDİLİYOR



Fiyat artışlarının getirdiği tepkileri azaltmak adına platforma bazı yeni özellikler de dahil edildi. Bu kapsamda, ses netliğini bozmadan videoların daha hızlı izlenmesini sağlayan “Auto Speed” özelliği devreye sokuldu. Ayrıca özellikle podcast dinleyicilerini hedefleyen ve ekrandaki dikkat dağıtıcı ögeler ile yorumları gizleyen “On-the-go” isimli yeni bir mod da şu an Premium kullanıcıları üzerinde test edilmeye başlandı.

FİYATLAR TÜRKİYE'YE DE YANSIYABİLİR



Küresel çapta yaşanan bu fiyat artışlarının ardından gözler Türkiye'deki abonelik ücretlerine çevrildi. Ülkemizde halihazırda bireysel plan 79,99 TL, aile planı ise 159,99 TL seviyesinde sabit tutuluyor. Ancak uzmanlar, döviz kuru hareketlilikleri ve küresel fiyat standardizasyonu nedeniyle Türkiye’deki kullanıcıların da yakın bir gelecekte yeni bir fiyat güncellemesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtiyor.