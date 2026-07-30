Eski Android telefon kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir değişiklik kapıda. Google'ın sistem gereksinimlerini güncellemesiyle birlikte bazı eski Android cihazlarda YouTube uygulaması artık desteklenmeyecek.

Google, eski Android sürümlerine verdiği desteği kademeli olarak sonlandırmaya başladı. Şirketin aldığı karar doğrultusunda Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip telefonlarda YouTube uygulaması artık güncelleme alamayacak ve zamanla kullanılamaz hale gelecek.

Bu adımla Google, hem yeni Android sürümlerine odaklanmayı hem de eski işletim sistemlerinden kaynaklanabilecek güvenlik risklerini azaltmayı hedefliyor. Şirket, minimum sistem gereksinimini yükselterek Android 7.0 Nougat'ı birçok hizmet için desteklenen en eski sürüm haline getirdi.

YouTube artık çalışmayabilir

Teknoloji sitesi PhoneArena'nın aktardığına göre, Android 6.0 veya daha eski bir sürüm kullanan cihazlarda YouTube uygulaması açılmaya çalışıldığında, uygulamanın artık desteklenmediğini belirten bir uyarı mesajı görülebilecek.

Kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam edebilmesi için Google Play Store üzerinden en güncel sürümü yüklemesi gerekiyor. Ancak telefon yeni sürümü desteklemiyorsa bu güncelleme gerçekleştirilemeyecek.

Bu durumda YouTube'a mobil internet tarayıcısı üzerinden erişmek mümkün olsa da, uygulamanın sunduğu tüm özelliklerden yararlanılamayacak ve kullanıcı deneyimi önemli ölçüde sınırlı kalacak.

Gmail çalışmaya devam edecek

Google'ın desteği kesmesi yalnızca YouTube'u etkilemiyor. Android 6.0 yüklü cihazlarda Gmail uygulaması çalışmaya devam edecek ve temel e-posta senkronizasyonu sürdürülebilecek. Ancak uygulama artık yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri almayacak.

Eski işletim sistemlerine verilen desteğin sona ermesi, cihazların güvenlik açıklarına karşı daha savunmasız hale gelmesine de neden olabiliyor. Uzmanlar, kullanıcıların telefonlarının daha yeni bir Android sürümüne güncellenip güncellenemeyeceğini kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Android sürümü nasıl kontrol edilir?

Telefonunuzun hangi Android sürümünü kullandığını öğrenmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar → Telefon hakkında → Android sürümü

Cihazınız Android 6.0 Marshmallow veya daha eski bir sürüm kullanıyorsa, YouTube desteğinin sonlandırılmasından etkilenen kullanıcılar arasında yer alabilirsiniz. Android 7.0 Nougat ve üzeri sürümlerde ise YouTube uygulaması normal şekilde çalışmaya devam edecek.