YouTube, online kumar içerikleriyle ilgili bu zamana kadarki en sert önlemlerini hayata geçirme kararı aldı. Platform, online kumar sitelerini tanıtan içeriklere karşı sıkı bir denetim başlatırken, içerik üreticilerinin bu sitelerden bahsetmesinin dahi yasaklanacağını duyurdu.

ARTIK KUMAR SİTELERİNİN ADI BİLE GEÇMEYECEK

YouTube'un yeni kurallarına göre içerik üreticileri yalnızca Google tarafından onaylanmış online kumar sitelerinden bahsedebilecek. Onay almayan sitelerin isimlerinin sözlü olarak telaffuz edilmesi, logolarının gösterilmesi ve bağlantılarının paylaşılması tamamen yasaklanacak.

Platform, 19 Mart itibarıyla geçerli olacak yeni düzenlemeler kapsamında 18 yaş altı kullanıcıların online kumar içeren videolara erişimini de kısıtlayacak. Ancak spor bahisleri ve fiziksel kumarhane içerikleri bu yasak kapsamına girmeyecek.

"KESİN KAZANÇ" VADEDEN VİDEOLAR DİREKT KALDIRILACAK

YouTube ayrıca onay alıp almadığı fark etmeksizin kullanıcılara "kesin kazanma" garantisi veren online kumar içeriklerini de doğrudan kaldırabileceğini duyurdu. Platform yetkilileri bu sıkı tedbirlerin bazı içerik üreticilerini zor duruma sokabileceğini kabul ederken alınan önlemlerin özellikle genç yaştaki kullanıcıları korumak adına alındığı vurgulandı.