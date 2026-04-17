YouTube kullanıcılarının yıllardır beklediği o mucize ayar sonunda gerçek oldu. Google, Shorts videolarının ana sayfa üzerindeki baskısından bunalanlar için radikal bir karara imza atarak, kısa video akışını pratikte tamamen kapatabilen "0 Dakika" özelliğini genel kullanıma sunmaya başladı.

Tek Bir Ayarla Shorts Akışını Sıfırlayın: İşte "0 Dakika" Dönemi

Kısa videoların (Shorts) YouTube ana akışını adeta istila etmesinden rahatsız olan milyonlarca kullanıcı için yeni bir dönem başlıyor. YouTube, Ekim 2025’te başlattığı "zaman yönetimi" hamlesini zirveye taşıyarak, Shorts izleme sınırını sıfır dakikaya indirme seçeneğini standart hesaplara da açtı.

Nasıl Yapılır? Adım Adım Shorts’u Kapatma Rehberi

Yeni özelliği kullanmak oldukça basit. YouTube’un resmi yardım sayfasında da doğrulanan adımlar basit şekilde uygulanıyor. YouTube uygulamasında Profil sekmesine tıklayın. Sağ üstteki Ayarlar çarkına basın. Zaman Yönetimi (Time Management) menüsüne giriş yapın. Shorts Akış Limiti (Shorts feed limit) seçeneğini bularak süreyi "0 Dakika" olarak ayarlayın.

0 Dakika Ayarı Yapınca Ne Oluyor?

Teknik olarak Shorts uygulamadan tamamen silinmiyor ancak kullanım deneyimi kökten değişiyor. The Verge tarafından yapılan testlere göre, limit 0 dakikaya ayarlandığında şu sonuçlar ortaya çıkıyor:

Öneriler Kayboluyor: Ana ekrandaki Shorts rafları ve önerileri görünmez hale geliyor.

Hız Sınırı Uyarısı: Shorts sekmesine tıkladığınızda video yerine "Sınırı aştınız" uyarısı ile karşılaşıyorsunuz.

Güçlü Bir Fren: Standart yetişkin hesaplarında bu bir "katı kilit" değil. Yani YouTube size sınırı hatırlatıyor ancak "görmezden gel" diyerek devam etme şansı da sunuyor. Yine de bu, "kaydırma bağımlılığını" kırmak için en güçlü engel olarak görülüyor.

Genç Hesaplar İçin "Mutlak Engel"

Özelliğin asıl sert yüzü ebeveyn denetimi altındaki hesaplarda görülüyor. Mart 2026 itibarıyla ebeveynler, çocuklarının hesapları için Shorts sınırını sıfır dakikaya sabitleyebiliyor. Genç hesaplarda yetişkinlerin aksine "sınırı görmezden gelme" opsiyonu bulunmuyor; limit dolduğu an (veya 0 olarak ayarlandığında) o gün için Shorts akışı tamamen kilitleniyor.

Neden Şimdi?

YouTube, özellikle platformu eğitim, uzun belgeseller veya profesyonel abonelik takibi için kullanan kitlenin Shorts akışından duyduğu rahatsızlığı kabul etmiş görünüyor. Bu adım, YouTube’u bir "TikTok klonu" olmaktan çıkarıp, kullanıcıya izleme tercihlerinde gerçek bir kontrol alanı tanımayı hedefliyor.