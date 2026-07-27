Dizi ihracatında dünya çapında dikkat çeken Türkiye'de, izleyicilerin dijital platformlardaki tercihleri de belli oldu. Google verilerine göre 2026'nın ilk yarısında YouTube üzerinde en çok yapılan aramalarda dizi içerikleri büyük ilgi gördü. Listeye damga vuran yapımlar arasında özellikle Taşacak Bu Deniz zirvedeki yerini aldı.

İLK 6 AYIN EN ÇOK ARANAN İÇERİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Türk dizileri, televizyon ekranlarının yanı sıra dijital platformlarda da izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Google verileri, Türkiye'de 2026 yılının ocak-haziran döneminde YouTube'da en çok aranan içerikleri ortaya koydu.

TAŞACAK BU DENİZ ZİRVEYE KONDU

YouTube aramalarında dizi kategorisi dikkat çekerken, ilk 10 içerisinde 5 farklı dizi yer aldı. TRT'nin sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, en çok aranan dizi olarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Zirvenin hemen ardından Yeraltı gelirken, Uzak Şehir, Sevdiğim Sensin ve Eşref Rüya da YouTube'da yoğun ilgi gören yapımlar arasında bulundu.

Türk dizilerinin hem yurt içinde hem de dünya genelinde gördüğü ilgi, dijital platformlardaki arama verilerine de yansırken, izleyicilerin yeni bölümler, oyuncular ve dizi sahneleriyle ilgili aramalar yaptığı görüldü.