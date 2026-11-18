Dijital yayıncılık dünyasında izlenme metriklerini kökten değiştirecek yeni bir dönem başlıyor. YouTube Creator Insider tarafından X platformunda duyurulan "co-view" (ortak izleme) özelliğiyle birlikte, yalnızca televizyon uygulamalarından izlenen uzun videolar, Shorts içerikleri ve canlı yayınlarda izleyici sayısı artık tek bir kullanıcıyla sınırlı kalmayacak. Platform yönetimi, grup halinde izlenen içeriklerin gerçek erişimini ortaya koymak ve televizyon sektörü standartlarıyla uyum yakalamak için bu adımı attığını bildirdi.

KAMERA VEYA MİKROFON KULLANILMADAN HESAPLANACAK

Yeni ölçüm sisteminin duyurulmasının ardından akıllara gelen gizlilik endişelerine karşı YouTube yönetiminden net bir açıklama geldi. Süreçte kamera, mikrofon ya da herhangi bir ek cihaz takibinin kesinlikle yapılmayacağı vurgulanırken, bunun yerine demografik kalıplar ve izleme saatleri üzerine kurgulanan "gizlilik dostu istatistiksel bir model" devreye alınacak. Gerçek saha testleriyle kalibre edilen bu algoritmanın hangi verilere ne oranda ağırlık verdiğine dair teknik detaylar ise henüz paylaşılmadı.

İZLENME SAYILARI ARTACAK AMA GELİRLER DEĞİŞMEYECEK

Ortak izleme parametresinin aktif hale gelmesiyle birlikte videoların herkese açık izlenme sayılarında ve toplam izlenme sürelerinde dikkat çeken bir artış yaşanacak. Geçmişe dönük işletilmeyeceği için eski videoların rakamlarını değiştirmeyecek olan bu yenilik, içerik üreticilerine marka sunumlarında daha güçlü veriler sağlayacak. Ancak rakamların yükselmesine karşın üreticilerin kazanç tablosu değişmeyecek; AdSense reklam gelirleri ve YouTube Ortaklık Programı (YPP) eşikleri mevcut düzendeki gibi yalnızca Nitelikli İzlenmeler ve İzlenme Saatleri üzerinden hesaplanmaya devam edecek. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair net bir takvim ise henüz açıklanmadı.