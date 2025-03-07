YouTube, kullanıcılarını yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyardı. Şirketin CEO'su Neal Mohan'ın yapay zeka ile oluşturulmuş sahte videoları, dolandırıcılar tarafından platformdaki kullanıcıları kandırmak için kullanılmakta.

Bu videolar, YouTube’un para kazanma kurallarının değiştiği iddiasıyla kullanıcıları tuzağa düşürmeye çalışıyor. YouTube, özellikle bu tür kişisel mesajlar aracılığıyla gelen videolara karşı dikkatli olunmasını istedi.

DOLANDIRICILAR NASIL BİR YOL İZLİYOR?

Yeni dolandırıcılık yöntemi, sahte bağlantılarla kullanıcıları hedef alıyor. Dolandırıcılar, kullanıcılara özel olarak gönderilen sahte videolarda, hesaplarının kısıtlanacağı tehdidiyle giriş bilgilerini paylaşmalarını istiyor.

Bağlantıya tıklayan kullanıcılar, kimlik bilgilerini girmeleri için yönlendirildikleri sahte bir web sayfası ile karşılaşıyorlar. Bilgilerini paylaşan kullanıcıların hesapları ele geçiriliyor ve bu hesaplar, kripto para dolandırıcılığı yapan canlı yayınlarda kullanılmak üzere devrediliyor.

YouTube, bu tür videoları göndererek kullanıcıları tuzağa düşüren kişilere karşı sert tedbirler alacağını açıkladı. Platform, kullanıcıların kişisel olarak gönderilen bu tür sahte içeriklere kesinlikle itibar etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

NE ZAMAN FARK EDİLDİ?

Ocak 2025 sonunda fark edilen bu dolandırıcılık yöntemi, çok sayıda içerik üreticisini mağdur etti.

Kullanıcılar, şikâyetlerini YouTube’a ilettikten sonra şirket, hesap güvenliğini artırmaya yönelik uyarılarına devam ediyor. YouTube, tüm kullanıcılarına bu tür sahte içeriklere karşı dikkatli olmalarını ve güvenliklerini sağlam tutmalarını öneriyor.