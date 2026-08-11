Google çatısı altında hizmet veren YouTube, platform üzerinden gelir elde etmeyi hedefleyen yayıncılar için aranan başvuru kriterlerini güncelledi. Şirketin açıklamasına göre, para kazanma özelliğini aktifleştirmek isteyen kanalların artık son bir yıl içerisinde en az 8 bin geçerli izlenme saatine ya da son 90 gün içinde 20 milyon geçerli Shorts izlenmesine ulaşması şart koşuluyor.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

1 Şubat tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacak olan yeni düzenleme, hâlihazırda Ortaklık Programı’na üye olan içerik üreticilerini etkilemeyecek. Mevcut sistemde para kazanma özelliğinin açılması için 1.000 abone sınırının yanı sıra 4 bin izlenme saati veya 10 milyon Shorts izlenmesi yeterli kabul ediliyordu.

SHORTS ÜRETİCİLERİNE DÜZENLİ İZLENME ZORUNLULUĞU

Platform, Shorts İçerik Üretici Havuzu üzerinden kazanç sağlamayı sürdürmek isteyen kanallara da ek bir kural getirdi. Buna göre yayıncıların Shorts gelirlerini koruyabilmesi için 90 günlük periyotlarda 10 milyon izlenme seviyesini sürekli tutması gerekecek. Bu barajın altında kalan kanallar Ortaklık Programı’nda kalarak uzun formatlı videolar üzerinden gelir elde etmeyi sürdürecek ancak Shorts ödemeleri limit yeniden aşılanana kadar dondurulacak.

YouTube yönetimi, kriterlerin yükseltilmesine gerekçe olarak platformun ulaştığı devasa büyüme ölçeğini gösterdi. Açıklamada, günlük Shorts izlenmelerinin 200 milyarı geride bıraktığı, televizyon ekranlarındaki günlük izleme süresinin ise 1 milyar saatin üzerine çıktığı bilgisine yer verildi.

PREMIUM LITE PAKETİ KÜRESEL ÇAPTA YAYGINLAŞIYOR

Gelişmelere ek olarak şirket, bütçe dostu Premium Lite abonelik paketini YouTube Premium’un sunulduğu tüm ülkelere genişleteceğini bildirdi. Reklamsız video izleme, çevrimdışı indirme ve arka planda oynatma gibi imkânlar sağlayan bu yeni modelde gelir paylaşım oranları korundu. Üyelerin izleme sürelerine göre hesaplanan gelirin yüzde 55'i uzun içerik üreticilerine, yüzde 45'i ise Shorts üreticilerine aktarılmaya devam edecek.