YouTube, kullanıcı deneyimini genişleten yeni bir düzenlemeye gitti. Platform, daha önce yalnızca ücretli abonelere sunulan arka planda oynatma özelliğini tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak erişime açtı.

VİDEOLAR ARKA PLANDA OYNATILABİLECEK

Yapılan değişiklikle birlikte kullanıcılar, uygulamadan çıkış yapsalar ya da ekranı kapatsalar dahi video içeriklerini dinlemeye devam edebilecek. Ancak bu yenilik, müzik içeriklerini kapsamıyor.

Şirketin aldığı bu kararın, özellikle video içerik tüketim alışkanlıklarını artırması ve kullanıcı memnuniyetini yükseltmesi bekleniyor.