Google ve YouTube güvenlik araştırmacıları, platformda yapay zeka araçlarıyla seri üretim spam içerik yayımlayan devasa bir ağı çökertti. Geliştirilen yeni nesil tespit sistemi sayesinde, son altı ay içerisinde koordine şekilde hareket eden yaklaşık 130 bin kanalın erişime kapatıldığı açıklandı.

Yapay zeka destekli yeni savunma mekanizması devreye alındı

Yapay zeka teknolojilerinin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte YouTube’da artış gösteren ve niteliksiz otomatik videoları ifade eden içeriklere karşı platform tarihinin en büyük temizlik operasyonlarından biri gerçekleştirildi. Google güvenlik ekibinin yayımladığı resmi teknik rapora göre, aynı yapay zeka şablonlarını, senaryoları ve seslendirme altyapılarını kullanan kanallar mercek altına alındı.

Süreçte geleneksel içerik denetim yöntemlerinin dışına çıkan YouTube, videoları tek tek incelemek yerine yapay zeka destekli yeni bir savunma mekanizmasını devreye soktu. Kanalları birbiriyle bağlantılı ağlar ve kümeler halinde analiz eden bu sistem, aynı metin kalıplarını ve yayın zamanlamalarını paylaşan 50 binden fazla spam kümesini tespit etti. Altı aylık zaman diliminde bu ağlara bağlı olan 130 bine yakın kanal kalıcı olarak platformdan uzaklaştırıldı.

Hatalı kapatma oranı yüzde birin altında tutuldu

Google, algoritmik olarak yürütülen bu operasyondaki hatalı kapatma oranının ise yüzde birin altında kaldığını vurguladı. Otomatik video oluşturma araçlarıyla yüzlerce kanal açıp aynı içeriği ufak değişikliklerle tekrar tekrar yayımlayan yapay zeka ağları, uzun süredir YouTube’un öneri sistemlerini manipüle ediyordu.

Gerçekleştirilen bu son operasyon, platformun sadece kopyalanmış videolarla değil, otomatize edilmiş seri spam yayıncılığıyla da kararlılıkla mücadele edeceğini ortaya koydu. Dijital medya uzmanları, spam kanalların elenmesinin gerçek ve özgün içerik üreten yayıncıların öne çıkmasını kolaylaştıracağını belirtiyor.