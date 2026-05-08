YouTube arayüzünde meydana gelen kritik bir kodlama hatası, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının bilgisayarını kilitlenme noktasına getirdi. Özellikle Firefox, Brave ve Microsoft Edge kullanıcılarını etkileyen bu teknik aksaklık, tek bir YouTube sekmesinin 7 GB’a kadar RAM tüketmesine ve işlemci üzerinde devasa bir yük oluşmasına neden oluyor.

Başlangıçta reklam engelleyicilere karşı alınan gizli bir önlem sanılan bu performans kaybının, aslında video oynatıcı altındaki butonların yerleşim mantığındaki basit bir hatadan kaynaklandığı ortaya çıktı.

"Beğen", "Beğenme" ve "Paylaş" butonlarının pencere genişliğine sığıp sığmadığını denetleyen algoritma, butonları saniyede onlarca kez gizleyip tekrar görünür yaparak sonsuz bir döngüye giriyor.

Tarayıcı motorunun bu arayüz değişimini sürekli yeniden hesaplamaya çalışması, sistem kaynaklarının saniyeler içinde tükenmesine yol açıyor.

GÜNCELLEME BEKLENİYOR

Bilgisayarlarda aşırı ısınma ve donma sorunlarını tetikleyen bu hata için Google ve YouTube cephesinden henüz resmi bir açıklama veya yama gelmedi.

Mozilla geliştiricileri hata üzerinde çalışmalarını sürdürürken, kullanıcılar şimdilik tarayıcı pencerelerini yeniden boyutlandırarak veya tam ekran moduna geçerek bu döngüyü geçici olarak durdurabiliyor. Özellikle düşük donanımlı cihazları kullanılamaz hale getiren bu durumun çözümü için platformun kod yapısında yapılacak bir güncelleme bekleniyor.