Yaklaşık iki yıl boyunca 1900 video paylaşan içerik üreticisi Nedim Yaşar Gürsoy, YouTube’dan kazandığı ilk geliri takipçileriyle paylaştı.

Gürsoy, video üretiminden elde ettiği ilk kazancın 201 TL olduğunu açıkladı.

'201 TÜRK LİRASI KAZANDIM, MALİYEDE KAYDIM VAR'

Kazancını şeffaf bir şekilde duyuran Gürsoy, yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır emek verdiğim YouTube’da video çekip yayınlama işinden 201 TL kazandım. Bu, videolardan aldığım ilk para. Maliye kaydım var, bu parayı yasal olarak hak ettim” ifadelerini kullandı.

Paylaşım, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, içerik üreticiliğinde sabrın ve sürekliliğin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.