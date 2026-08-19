YouTube, içerik üreticilerinin gerçek erişimlerini daha net anlayabilmeleri için izlenme sayım sistemini köklü bir şekilde değiştiriyor. Platform, bugüne kadar farklı video formatlarında birden fazla izlenme sayım sistemi kullandığını belirtiyor.

"ENGAGED VIEWS" METRİĞİ DEVAM EDECEK

Yeni uygulamayla birlikte bir videonun oynatılmaya başlaması, izlenme olarak kayda geçmesi için yeterli olacak. Aynı yöntem YouTube'un Shorts içeriklerinde yaklaşık bir yıldır kullanılıyor. TikTok ve Instagram da videolar oynatılmaya başladığında izlenme sayıyor.

Değişikliğin en dikkat çekici sonucu, izleyicinin yalnızca birkaç saniye baktığı videolarda ortaya çıkabilir. Video oynatıldığı anda izlenme yazılacağı için özellikle izleyicinin hızla geçtiği içeriklerin herkese açık izlenme sayıları ciddi biçimde yükselebilir.

Bu durum, toplam izlenme rakamının bir videonun ne kadar ilgi çektiğini anlamada eskisi kadar açıklayıcı olmamasına yol açabilir. Özellikle içerik üreticileri ve reklamverenler açısından yalnızca görünen izlenme sayısına bakmak yanıltıcı hale gelebilir.

YouTube, mevcut izlenme ölçümünü tamamen kaldırmıyor. Şirket, bu metriği "Engaged views" adıyla içerik üreticilerinin Analytics araçlarında göstermeye devam edecek.

Yeni izlenme sistemi 24 Ağustos'ta devreye girecek. Karar, YouTube'un içerik üreticilerine yönelik başka bir değişikliğinden yalnızca bir hafta sonra geldi.

Platform daha önce, gelecek yıldan itibaren reklam ve abonelik gelirlerinden para kazanmaya başlamak isteyen yeni içerik üreticileri için daha yüksek eşikler getirileceğini duyurmuştu.

Yeni kurallara göre içerik üreticilerinin son 12 ayda en az 8.000 nitelikli izlenme saatine veya son 90 günde 20 milyon nitelikli Shorts izlenmesine ulaşması gerekecek.

Mevcut sistemde ise 1.000 aboneyle birlikte son 12 ayda 4.000 izlenme saati ya da son 90 günde 10 milyon Shorts izlenmesi şartı bulunuyor. Ayrıca Shorts üzerinden gelir elde edenlerin 90 günlük dönemde 10 milyon izlenme eşiğini koruması gerekiyor.

Bu değişiklik de bazı kullanıcıların tepkisini çekmiş durumda. Eleştirilerin merkezinde, yeni içerik üreticilerinin YouTube'un para kazanma sistemine girmesinin ve sistem içinde kalmasının daha zor hale gelmesi bulunuyor.