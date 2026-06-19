İran'da milyonlarca kişinin izlediği çevrim içi konseriyle gündem olan şarkıcı Parastoo Ahmadi hakkında dikkat çeken bir karar çıktı. Ahmadi ile konserin hazırlanmasında görev alan sekiz kişilik ekip, 2024 yılında YouTube'da yayınlanan performans nedeniyle 74 kırbaç cezasına çarptırıldı.

İKİ YIL YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

The Guardian'da yer alan habere göre; Kum eyaletindeki ceza mahkemesi, sanatçıları "müstehcen ve ahlaksız içerik" üretmek ve yayımlamak suretiyle kamu ahlakını ihlal etmekle suçladı. Verilen karar kapsamında Ahmadi ve ekip üyeleri hakkında 74 kırbaç cezasının yanı sıra iki yıl yurt dışına çıkış yasağı ve iki yıl boyunca sanatsal faaliyetlerden men kararı alındı.

TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Parastoo Ahmadi, Aralık 2024'te başörtüsü takmadan gerçekleştirdiği çevrim içi konserle ülke gündemine oturmuştu. YouTube üzerinden canlı yayınlanan performans kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, sanatçının seslendirdiği vatansever şarkılar ve sahnedeki görüntüsü İran'da geniş tartışmalara neden olmuştu.