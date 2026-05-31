Dijital içerik tüketiminde liderliğini sürdüren YouTube, ücretli abonelik sistemi YouTube Premium için geliştirdiği yenilikçi özellikleri paylaştı. Aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaşan YouTube Podcasts verilerini açıklayan şirket, sadece geçtiğimiz nisan ayında Premium kullanıcılarının 800 milyon saatin üzerinde podcast tükettiğini belirtti. Bu devasa ilgiyi karşılıksız bırakmayan teknoloji devi, özellikle uzun format sesli içerik, sohbet programı ve "true crime" (gerçek suç) serisi takipçileri için benzersiz kontrol araçları sunuyor.

YOL İÇİN YENİ MOD GELDİ

Premium kullanıcılarının halihazırda kullandığı arka planda oynatma ve "Jump Ahead" (Öne Atla) gibi özelliklere bir yenisi daha eklendi. İlk etapta Android kullanıcıları için aktif edilen, önümüzdeki aylarda ise iOS'a gelecek olan Yolda Modu, yürüyüş, koşu veya işe gidiş-geliş esnasında hayatı kolaylaştırıyor. Bu mod aktifken, video arka planda oynatılsa bile basitleştirilmiş ve büyütülmüş dinleme kontrolleri sayesinde kullanıcılar ekrana bakmadan ileri-geri sarma işlemlerini hızla yapabiliyor.

TEMPOYU YAPAY ZEKA AYARLAYACAK

Platformun en dikkat çekici yeniliklerinden biri de Auto Speed (Otomatik Hız) özelliği oldu. Android'de kullanıma sunulan ve yakında iOS platformuna da gelecek olan bu sistem, dinlediğiniz içeriğin hızını yapay zeka yardımıyla anlık olarak optimize ediyor. Örneğin; podcast içindeki daha yavaş konuşmalar, duraksamalar veya bilgi yoğunluğu düşük bölümler sistem tarafından otomatik olarak hızlandırılıyor. Böylece kullanıcılar zamandan tasarruf ederek içeriği çok daha verimli bir şekilde tüketebiliyor.