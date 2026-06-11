Dijital içerik platformu YouTube, Türkiye’deki Premium abonelik ücretlerini artırdığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan resmi bilgilendirmeyle birlikte; reklamsız video izleme, arka planda oynatma ve çevrim dışı indirme gibi özellikleri barındıran YouTube Premium paketlerinin tamamında fiyat artışı yaşandı.

Yeni fiyatlandırma politikası bugünden itibaren hem yeni hem de mevcut kullanıcılar için geçerli olacak.

YOUTUBE PREMİUM BİREYSEL VE LİTE PAKET ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Yapılan düzenleme kapsamında en yoğun kullanıcı kitlesine sahip olan standart bireysel abonelik paketinin aylık ücreti 79,99 TL’den 119,99 TL’ye yükseldi.

Platformun daha kısıtlı özellikler barındıran ve yalnızca reklamsız izleme deneyimine odaklanan ekonomik alternatif paketi YouTube Premium Lite ise aylık 49,99 TL yerine 79,99 TL olarak faturalandırılacak.

Eğitim hayatına devam eden kullanıcılar için sunulan indirimli öğrenci aboneliği de fiyat artışından etkilenen paketler arasında yer aldı. Yapılan güncelleme sonrasında, daha önce aylık 52,99 TL olan öğrenci paketi abonelik bedeli 79,99 TL seviyesine çekildi.

YOUTUBE PREMİUM GÜNCEL FİYAT TABLOSU