Dijital dünyanın en etkili isimlerinden biri olan "MrBeast" lakaplı Jimmy Donaldson, YouTube tarihine geçecek yeni bir başarıya ulaştı. Ünlü içerik üreticisi, kanalında 500 milyon abone sayısını aşarak platform tarihinde bu kitleye ulaşan ilk bireysel kanal olma unvanını kazandı.

MİRASSIZ MİLYARDER OLDU

MrBeast, herhangi bir aile mirası olmadan, tamamen sıfırdan başlayarak YouTube içerikleri, Feastables çikolata markası ve diğer ticari yatırımları sayesinde milyarder oldu. Güncel verilere göre serveti 1 milyar dolar ile 2.6 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

500 MİLYON ABOONE CANLI YAYINDA GELDİ

Yüksek bütçeli prodüksiyonları ve büyük ödüllü yarışmalarıyla tanınan MrBeast, tarihi eşiği yüz binlerce takipçisinin anlık olarak izlediği bir canlı yayın sırasında gerçekleştirdi.

Platformun daha önce 100 bin, 1 milyon, 10 milyon ve 100 milyon aboneye ulaşan kanallara özel plaketler verdiği bilinirken, 500 milyon aboneye ulaşan ilk yayıncı olan Donaldson için nasıl bir ödül tasarlanacağı merakla bekleniyor. Yeni plaketin, önümüzdeki günlerde içerik üreticisine teslim edilmesi tahmin ediliyor.

ÇOKLU DİL DUBLAJI VE DEV PRODÜKSİYONLAR

Donaldson’ın bu devasa kitleye ulaşmasının arkasında küresel yayıncılık stratejileri yer alıyor. Özellikle "Squid Game" uyarlaması gibi milyonlarca dolar bütçeli videolar ve ekstrem meydan okumalar, kanalın büyüme ivmesini doğrudan artırdı.

Bunun yanı sıra içeriklerin Türkçe dahil birçok farklı dilde profesyonel seslendirme seçenekleriyle sunulması, MrBeast'in yerel sınırları aşarak dünya genelinde heterojen bir izleyici kitlesi edinmesini sağladı.

13 YAŞINDA BAŞLAYAN DİJİTAL SERÜVEN

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen Jimmy Donaldson, YouTube kariyerine 2012 yılında henüz 13 yaşındayken "MrBeast6000" ismiyle adım attı. İlk yıllarında oyun videoları ve diğer içerik üreticilerinin gelir tahminlerine yönelik videolar paylaşan Donaldson, asıl büyük çıkışını 2017 yılında yayınladığı ve internette viral haline gelen "100 bine kadar sayma" videosuyla gerçekleştirdi.

SADECE İÇERİK ÜRETİCİSİ DEĞİL AYNI ZAMANDA GİRİŞİMCİ

Zaman içerisinde sadece bir video üreticisi olmakla kalmayan Donaldson, okyanus temizliği ve ağaç dikme kampanyaları gibi küresel çaptaki hayırseverlik projeleriyle de adından söz ettirdi. Aynı zamanda hazır gıda ve çikolata sektöründe kurduğu ticari markalarla iş dünyasında da önemli bir yer edinen içerik üreticisi, günümüzde dijital medya endüstrisinin en zirvesindeki isim olarak konumunu koruyor.