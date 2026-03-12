Dünyanın en büyük video platformu YouTube, televizyon izleyicileri için reklam stratejisinde köklü ve tartışmalı bir değişikliğe gitti. Google tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, akıllı TV’ler ve bağlı televizyon cihazları üzerinden erişilen YouTube uygulamasında artık atlanamayan 30 saniyelik reklam dönemi başlıyor.

Şirketin yeni reklam formatlarını agresif bir şekilde devreye alması, özellikle ücretsiz kullanıcılar için televizyon başında video izleme deneyimini zorunlu bir "reklam kuşağına" dönüştürüyor.

Google’ın yapay zeka sistemleri tarafından optimize edilen bu yeni yapıda, içerikler 6 saniyelik kısa "bumper" reklamlar veya 15 saniyelik standart kliplerin yanı sıra, yalnızca televizyon ekranlarına özel tasarlanan 30 saniyelik ve geçilemeyen uzun reklamlarla bölünecek.

"ZORUNLU BİR YÖNLENDİRME"

Şirket bu adımı, reklam kampanyalarının doğru zamanda doğru izleyiciye ulaşmasını sağlamak amacıyla attığını savunsa da, kullanıcı cephesinde bu durum Premium aboneliğe yönelik "zorunlu bir yönlendirme" olarak yorumlanıyor.

Platformun son dönemde reklam engelleyicilere ve üçüncü taraf uygulamalara karşı yürüttüğü sıkı denetimler, bu yeni televizyon stratejisiyle birleşince kullanıcılar üzerindeki baskı daha da arttı.