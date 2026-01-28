İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve teminine yönelik yürütülen çalışmalar sürerken, geçtiğimiz günlerde Bilal Hancı ve İbrahim Barut da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

KULLANDIĞINI KABUL ETMİŞTİ

Emniyette ifadesi alınan YouTuber Bilal Hancı’nın, uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi. Hancı ifadesinde, yaşadığı kişisel sorunlara dikkat çekerek şu beyanlarda bulundu:

“2024 yılında geçirdiğim zorlu boşanma süreci sonrası psikolojik olarak ciddi bir çöküş yaşadım. Bu dönemde Amsterdam’da kokain kullandım. Yurt dışında kokain ve MDMA maddelerini temin ederek uyuşturucu kullanımına başladım. Hayatım boyunca daha önce hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ise kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda, ayda yaklaşık bir kez kullandım. Herhangi bir kişiye uyuşturucu temin etmedim, kimseye teklif etmedim.”

TEST SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gözaltı işlemlerinin ardından Bilal Hancı ve İbrahim Barut’tan saç ile kan örnekleri alındı. Yapılan laboratuvar incelemelerinin tamamlanmasının ardından test sonuçları ortaya çıktı.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’ın aktardığı bilgilere göre, her iki ismin de uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.