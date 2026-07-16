YOZGAT 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.YOZGAT

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/102 Esas

08.05.2026

Konu : Ömer Eğilmez

Mahkememize açılan Gaiplik davası gereğince; Yozgat İli, Merkez İlçesi, Güllüoluk Mah/Köy nüfusuna kayıtlı bulunan Osman ve Keziban'dan olma 01/07/1878 doğumlu 29714454916T.C kimlik numaralı Ömer Eğilmez'in sağ ya da ölü olup olmadığı, ölü ise nerede, hangi tarihte öldüğü, sağ ise yaşadığı yer ve adresi hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayını tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sahip oldukları bilgi ve malumatlarını, Yozgat 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2026/102 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, aksi haldeÖmer Eğilmez hakkında gaiplik kararı verileceği hususu 4721 sayılı TMK'nın 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02510655