Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Kördeve köyü mevkisinde, sürücülüğünü M.A.'nın (50) yaptığı 40 ABK 139 plakalı otomobil köprüden düştü. Ailenin, ilçe merkezinden köylerine gitmek üzere seyahat ettiği öğrenildi.
Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araç içerisinde bulunan 15 yaşındaki N.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüsü M.A. ile araçtaki diğer yolcular H.A. (45), H.A. (12) ve E.N.A. (9) ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 9 yaşındaki E.N.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.A. ile H.A. (45) ve H.A.'nın (12) hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi.