Yozgat'ın Çekerek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Özükavak beldesi mevkisinde seyir halinde olan N.A. idaresindeki 34 NZF 299 plakalı otomobil ile M.U. yönetimindeki 06 DP 2884 plakalı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Kaza sonucu sürücü M.U. yaşamını yitirdi, N.A. ile diğer araçta yolcu konumunda bulunan 4 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte bulunan hastanelere kaldırıldı.