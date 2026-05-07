Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde köy yolunda maymun bulundu. Vatandaşların bulduğu maymun koruma altına alındı.

Karayakup köyü yolu üzerinde maymun gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, maymunu alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Türkiye'de beslenmesi ve sahiplenmesi yasak olan "Rhesus" ya da "Hint şebeği" olduğu belirlenen maymun, merkezde sağlık kontrolünden geçirilerek koruma altına alındı.