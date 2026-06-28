Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Yozgat-Kayseri bağlantılı Atatürk Yolu üzerindeki Cemil Çiçek Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Küçük Sanayi Sitesi'nden şehir merkezi yönüne seyreden A.D. yönetimindeki 66 ABP 419 plakalı tırın damperi açık kalan dorsesi, yol üzerindeki yaya üst geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse üst geçitte asılı kalırken, tır yaklaşık 50 metre ileride durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve kara yolları ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, vinç yardımıyla yürütülen yaklaşık iki saatlik çalışmanın ardından dorse üst geçitten indirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

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