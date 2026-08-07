Yozgat'ta yeşil mercimek üreticileri, bu sezon yaşanan sert fiyat düşüşleri ve tırmanan maliyetler nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Geçtiğimiz yıl kilogramı 45 liradan alıcı bulan ürünün bu yıl 20-25 lira seviyelerine gerilemesi, çiftçiyi çaresiz bıraktı. Sorgun Ziraat Odası Başkanı Fatih Özdemir, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayarak Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) acilen piyasaya müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

"Dünyanın En Kaliteli Yeşil Mercimeği Yozgat’ta Yetişiyor"

Bölgede yaklaşık 550 dönümlük alanda üretim yapan Sorgun Ziraat Odası Başkanı Fatih Özdemir, Yozgat'ın yeşil mercimeğin ana vatanı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki en kaliteli yeşil mercimek Yozgat’ta yetişir. Toprak yapısı, iklim şartları ve havası, aroması en güzel yeşil mercimek bu bölgede çıkarılır"

Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü, Alıcı Bulunamıyor

Geçen sezon ürünlerini sorunsuz bir şekilde kilogramı 45 liradan sattıklarını belirten Özdemir, bu yıl hem rekolte kaybı yaşandığını hem de tüccarların alım yapmadığını dile getirdi:

"Dün biçer malını 18 lira, bugün itibariyle de mastar malı, patozumuzla işliyoruz 20 lira, 24 lira, 25 lira, 22 lira mercimeğin kalitesine göre fiyat veriyorlar. Alan da yok. Esas sorun burada. Çünkü dün alan bir tüccarla görüştüm, ‘Kardeşim ben 25'e 30'a mercimek aldım. 25'e kendim satamıyorum, ben de battım’ diyor. O ne yapsın? Tüccar almazsa bu köylünün malını kim alacak? Bu köylü ne yapacak?"

"İthalat Yüzünden Ürünümüz Elde Kaldı"

Yeşil mercimek ithalatının serbest bırakılmasının iç piyasadaki dengeyi tamamen bozduğunu savunan Özdemir, depolardaki ithal ürün yoğunluğuna dikkat çekti:

"Bu yeşil mercimekte geçen sene ithalatın önü açıldı. Mercimek verimleri çok düşüktü, geçen sene bir de zarar ettik. Ürünler çok az verdi, hava şartlarından, aşırı kuraklıktan dolayı. İthalatın önü açılınca dünya piyasasında da mercimek fiyatları 600 dolarlara, 650 dolarlara düşünce sağ olsun Mersin'deki bütün depolar ithal malla dolmuş. Bizim bu Türk çiftçisinin ürünü nereye gidecek?"

Hasat döneminde etkili olan yağışların işçilik maliyetlerini ikiye katladığını da belirten Özdemir, TMO'nun alım yapmaması durumunda üretimin duracağını söyledi:

"Bu mercimek bir de yağmur yedi. 550 dönüm mercimeği bir de tekrar çevirmek zorunda kaldık. İşçilik ikiye katladı, döküldü, zayiat verdik. Biz ne yapalım? Bizim çiftçimiz ne yapmalı? Burada devlet büyüklerine sorumluluk düşüyor. Burada devlet büyüklerimizden beklentimiz TMO bu işe el atmalı. El atmazsa biz yeşil mercimek ekiminden Yozgat çiftçisi, Sorgun çiftçisi ve Türk çiftçisi elini çekerse biz otomatikman tüm ithalata bağlanırız. Cari açığımız bu sene 50 milyar dolarsa seneye 60 milyar dolar olur. Bu ülke için büyük bir kayıp olur. Bu genç çiftçiyi sahaya getiremeyiz."

"Mazot İki Kattan Fazla Arttı"

Artan akaryakıt ve işçilik giderlerinin bel bükmeye devam ettiğini belirten Özdemir, yaşadıkları maliyet baskısını şu sözlerle aktardı:

"Geçen sene 35 lira olan mazot bugün 80 lira olmuş. Bunun bir maliyet artışı var. Biz geçen sene 45 liraya sattığımız mercimeği çiftçi baharın 55 liraya aldı, ekti, 52 liraya aldı ekti. Bunu 20 liraya sattığı zaman belki çok nadir çiftçi kendisi becerebiliyor işçiliği. Nüfus olan veya da benim gibi patoz alıp sistemini kuran. Bir milyon liraya sistem kurdum. Ben bunu ödeyemem bu parayla. Kredi çektim, kurdum. Nasıl ben bu işin içinden çıkacağım? Çiftçimiz nasıl çıkacak? Şanlıurfa'dan işçi getirdiler. Dönümü 1350 lira ila 1500 lira arasında işçilik maliyeti bindi. Bu işçilerin maliyetini çıkan ürün kurtarmaz. Burada devlet büyüklerimiz taşın altına elini koymalı. Biz ne yapalım? Bırakalım çiftçiliği. Ne yapmamız gerekiyor? Çiftçi ne yapsın? Buğday fiyatlarında zaten tatmin eder fiyatı alamadık. Yarın nohutta da aynısı olacak. O zaman bizim çiftçimiz ne yapacak? Biz ne yapmalıyız? Biz kime elimizi açacağız?"

"Kim Bu Para Kazananlar?"

Tarladan ucuza çıkan ürünün market raflarında fahiş fiyatlara satılmasına tepki gösteren Fatih Özdemir, aradaki uçurumun araştırılmasını istedi:

"Bizden ucuza gidiyorsa, vatandaş ucuz yesin. 20 liraya, 22 liraya bize mal oluyorsa, eledi temizledi 10 lira koydu, 30 lira etti. 10 lira da vergisi 40 lira etsin. Ancak en ucuz markette 80 lira. 90 lira, 100 lira, 120 lira, 150 lira fiyat olan market var. Benim 20 liraya topladığım, kazanamadığım mercimekte birileri niye 60 lira, 70 lira bunun üç katı para kazanıyor? Kim bu para kazananlar?"