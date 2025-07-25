Suriye'de bir hükümet yetkilisi, terör örgütü PKK/YPG'nin bağımsız kimlik çağrısının vatandaşlık ilkesine aykırı olduğunu belirterek asla kabul etmeyeceklerini vurguladı. Suriyeli yetkili, PKK/YPG'nin ulusal orduya tam entegre olmadan bir blok halinde katılma isteğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

11 ASKER ESİR ALINDI

Suriye güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, yolunu kaybederek kontrol noktasına giren Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoydu.

ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Öte yandan, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgal altında tuttuğu Rakka ilinden Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.

SURİYE'DEN PKK/YPG'YE REST

Öte yandan Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan bir Suriye hükümeti yetkilisi, terör örgütü PKK/YPG'nin ulusal orduya tam entegre olmadan bir blok halinde katılma isteğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında ülkenin kuzeydoğusunun entegrasyon görüşmeleri hakkında kanala değerlendirmelerde bulunan Suriye hükümet yetkilisi, "ulusal birlik" vurgusu yaptı. Yetkili, "Bağımsız kimlik" çağrılarının vatandaşlık ilkesine aykırı olduğunu ve hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini belirterek, bu tür taleplerin ayrılıkçı çağrılar olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Suriye devletinin, ulusal birliği zedeleyen ya da tehdide dayalı hiçbir söylemi kabul etmeyeceğini ifade eden yetkili, ulusal diyaloğun silah zoruyla ya da dış güçlere dayanarak değil, ülkenin birliğine tam bağlılık temelinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

"ORDUYA ASKERİ BLOK OLARAK KATILAMAZLAR"

"Silah bırakmama" ve birleşik ulusal orduya "askeri blok" olarak katılma yönündeki söylemleri kesin bir dille reddettiklerini vurgulayan yetkili, bu tür yaklaşımların ortak ordu kurma ruhuyla açıkça çeliştiğini vurguladı.

Yetkili, Suriye hükümetinin kalıcı siyasi çözümün tek yolunun, devletin çatısı altına dönüş ve Suriye'nin egemenliği ile toprak bütünlüğü çerçevesinde mümkün olabileceğini vurguladığına işaret ederek, "Bu da ancak ön koşulsuz, silah tehdidinden uzak ve samimi bir ulusal diyalogla sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.