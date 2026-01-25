Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) flaş bir gelişme daha var.

YRP'den yapılan açıklamada; Yozgat'ın Kadışehri ilçe Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini bildirdi.

Açıklamada "Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir" denildi.

Yozgat'ın yerel haber sitelerinde yer alan haberlerde Karadavut'un AKP'ye geçeceği iddia edildi.

Çamlıkgazetesi'nin haberine göre, Karadavut, pazartesi günü AKP Genel Merkezi'nde düzenlenecek törenle AKP'ye geçecek.