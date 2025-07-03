Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin "İl Başkanları ve İl Sorumluları Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Leman Dergisi'ne ilk günden tepki gösterdiklerini belirten Erbakan, derginin basımıyla dağıtımını yapan İhlas Gazetecilik ve Turkuaz Dağıtım'ın özür dilemesi gerektiğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET TEPKİSİ

Ülke ekonomisi konusunda iktidarı eleştiren Erbakan, şunları söyledi:

*80 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının çok altında maaş alan memurların ocak ayında aldığı yüzde 11,55’lik maaş zammı çoktan eridi. Esnaf maliyet artışları ve yüksek vergilerle boğuşuyor.

*Açlık sınırı 27 bin liraya dayandı, emekli aylığı ise 14 bin 469 lira. Asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı. İstanbul’da ortalama kira 30 bin liraya ulaştı, 22 bin lira asgari ücretle geçinmek imkansız hale geldi.

"KAPANAN ŞİRKET SAYISI ARTTI”

*Çiftçiler artan maliyetler, düşük fiyatlar ve doğal afetler nedeniyle zor durumda. Çiftçinin borcu 1 trilyon liraya ulaştı. İşsizlik yüzde 32’ye çıktı, 13 milyon işsiz var. Bireysel kredi borçlusu sayısı 42.3 milyona ulaştı, toplam borç 4.4 trilyon lira oldu. Ülkede icra ve iflas dosya sayısı 23 milyonu geçti.

*2024 yılında 1504 konkordato başvurusu ile rekor kırıldı. 2025’in ilk 5 ayında bu sayı 2119’a ulaştı. 2024 yılında yaklaşık 24 bin şirket kapandı. Karşılıksız çekler yüzde 210 arttı. TOBB ve TESK verilerine göre 2024’te 145 bin işletme kapandı. Kurulan şirket sayısı azalırken, kapanan şirket sayısı arttı.

*2025’in ilk 5 ayında 49 bin esnaf kepenk kapattı. Bu tablo, yüz binlerce yeni işsizin habercisidir. Sayın Erdoğan ‘2025 yılı, 2024’ten daha iyi olacak’ diyor. Ancak tablo ortadadır. Cumhurbaşkanı hâlâ sabır ve metanet istemektedir.

ERDOĞAN'IN MARKET ALIŞVERİŞİNİ HATIRLATTI

*Mehmet Şimşek döneminde vergiler yüzde 200, trafik cezaları yüzde 100 arttı. Akaryakıt 20 liradan 53 liraya, döviz 18 liradan 40 liraya, faizler yüzde 8’den yüzde 50’ye yükseldi. 30 binden fazla şirket kapandı. Enflasyon düşmedi. TÜİK’e göre Mayıs 2025 enflasyonu yüzde 35,41.

*İstanbul Ticaret Odası’na göre bu oran yüzde 46,57. ENAG’a göre ise yüzde 71,23. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2021’de yaptığı bin liralık market alışverişi bugün 5 katına çıkmış durumda. Bu gerçekler karşısında hâlâ ‘sabır’ çağrısı yapılması, halkın yaşadığı ekonomik krizin ciddiyetini gölgeleyemez.”

SANDIK ÇAĞRISI

Erbakan, son olarak 2026 yılında sandığın vatandaşın önüne gelmesi gerektiğini söyledi. Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Erbakan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin TBMM’de kurulacak komisyona üye verip vermeyecekleri sorusu üzerine konusunda gelen soruya, “Bu konuyu henüz partimizin kurulları ile görüşmedik” yanıtını verdi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

“Saadet Partisi ile gerçekleştirecekleri görüşmede üçüncü bir yol, ittifak konusu gündeme gelecek mi” sorusuna, “Yeniden Refah Partisi olarak bütün siyasi partilerle görüşmelerimizi istişareler müzakerelerini yapıyoruz. Yarınki ziyarette de Türkiye'nin ve dünyanın, bölgenin gündemini ele alınacak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız. Bir değerlendirme yapılacak ve aynı zamanda dediğim gibi Sayın Genel Başkan'a bir hayırlı olsun ziyareti yapılmış olacak. Yarınki ziyaretin mahiyeti bu çerçevede. Şu anda ittifakla ilgili herhangi bir çalışma, bir görüşme Saadet Partisi ve diğer partilerle de yok ama tabi bu seçim yaklaştığı zaman olmayacak anlamına gelmez. Seçime yakın dönemde bu konuda tekrardan masaya yatırıp müzakere edilebilir.”

“ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ CİDDİ BİR ARAŞTIRMA YAPILMALI”

Erbakan, “Orman yangınlarında ihmal şüphesi olduğunu düşünüyor musunuz” sorusuna, “Bununla ilgili çok ciddi bir araştırma yapılmalı. İhmaller söz konusu olabilir, ikinci bir konuda tabii bunlar sabotaj da olabilir. Buralarda arazi oluşturmak alanı açmak ve rant elde etmek adına bu gibi adımlar atılıyor olabilir. Bunların çok ciddi bir şekilde araştırılması ve sorumlularının da eğer varsa ortaya çıkarılıp gereken cezaya çarptırılması lazım” diye konuştu.